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Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 25 aracı tahrip etti

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 25 aracı tahrip etti ve bazılarını ateşe verdi.

22.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:00Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 25 aracı tahrip etti
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 25 aracı tahrip etti ve bazılarını ateşe verdi.
Yahudi yerleşimciler gece saatlerinde Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere ait 25 aracı tahrip edip bazılarını ateşe verdi. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas yaptığı açıklamada, bir grup yerleşimcinin Batı Şeria'nın Nablus bölgesinin Beyt Dajan, Kaplan ve el-Majdal bölgelerine baskın düzenlediğini ve Filistinlilere ait araçları tahrip ettiğini söyledi. Daglas, yerleşimcilerin bazı araçları ateşe verdiğini ve Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığını belirtti.
Batı Şeria'da Filistinliler sık sık bu tür saldırılara maruz kalıyor. Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 650 bini aşkın Yahudi yerleşimci yaşıyor.
(İHA)

Batı Şeria, Hükümet, Güncel

Kaynak: İHA

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