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Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimcinin, Filistinlilere ait 25 zeytin ağacını kestiği bildirildi.

26.10.2019 17:04Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimcinin, Filistinlilere ait 25 zeytin ağacını kestiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, Beytüllahim kentine bağlı Nahalin köyü yakınında 2 Filistinli çiftçiye ait 25 zeytin ağacını kesti.
Zeytin ağaçlarını kesen yerleşimcilerin, Nahalin yakınlarındaki yasa dışı Bat Ayin Yahudi yerleşim biriminden oldukları belirtildi.
Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler, sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytin ağaçlarını hedef alıyor.
Filistinli yetkililer, her yıl zeytin hasadının başlamasıyla Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında artış yaşandığını ifade ediyor.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, Zeytin, Güncel

Kaynak: AA

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