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Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

09.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:54Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te ırkçı saldırı
Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.
Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, birkaç kişilik Yahudi yerleşimci grubu, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat beldesine gece saatlerinde baskın düzenledi.
Yahudi yerleşimciler, Şuafat beldesinin El-Eşkariye Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarına Arapları hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait 186 aracın lastiklerini patlattı.
Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "polis kuvvetlerinin, Şuafat'taki araçlara zarar verildiğine ilişkin ihbarın ardından bölgede arama ve tarama çalışmalarına başladığı" belirtildi.
Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Doğu Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

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