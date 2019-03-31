Yahudi Yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya Baskın

İsrail
polisinin eşlik ettiği onlarca Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs
'te bulunan Mescid-i Aksa
'ya baskın yaptı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas
(El-Meğaribe) Kapısı'nı Yahudi yerleşimcilerin girişi için açtığını aktardı.
Dibs, 38 Yahudi yerleşimcinin El-Meğaribe Kapısı'ndan girerek Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını ifade etti.
Mescid-i Aksa muhafızı gözaltına alındı
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mecsid-i Aksa muhafızlarından Visam el-Haşim'i, Rahmet Kapısı Mescidi önünde gözaltına aldığı belirtildi. Açıklamada, Hişam'ın mescidin kapısını açtığı için gözaltına alındığı aktarıldı.
Fanatik Yahudiler, zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.
Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
Kudüs, İsrail, Aksa, Güncel
Kaynak: AA