Yahudiler Doğu Kudüs'te işgalin 53. yılını kutladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler, şehrin İsrail tarafından işgal edilişinin 53. yılını düzenledikleri gösteri ve yürüyüşlerle kutladı.

21.05.2020 23:41 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:46
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudiler, şehrin İsrail tarafından işgal edilişinin 53. yılını düzenledikleri gösteri ve yürüyüşlerle kutladı.
Yüzlerce Yahudi, 1967'de başalayan Doğu Kudüs'teki İsrail işgalinin 53.yılı dolayısıyla araçlarıyla konvoylar oluşturdu.
Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenleyen Yahudiler, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir çevresinde İsrail bayraklarlarıyla yürüyüş yaptı.
Kutlama törenlerinin sembol adresi ise surlarla çevrili Eski Şehir'in en görkemli kapılarından El Halil (Yafa) Kapısı oldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı şehirde Şam Kapısı dahil Eski Şehir'in bazı kapıları İsrail polisi tarafından kapatıldı ve sadece gösteri için Yahudilerin girişine izin verildi.
Yafa Kapısı'nda toplanan onlarca Yahudi, İsrail bayraklarıyla kutlama yaptı. Bir grup Yahudi ise Eski Şehir'in Yeni Kapısı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
Yahudiler ayrıca İsrail bayrakları astıkları araçlarıyla Eski Şehir çevresinde tur attıktan sonra Mescid-i Aksa'nın güneybatı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'na ulaştı.
Yahudiler her yıl Kudüs'ün işgali dolayısıyla şehirde kutlamalar yapıyor.
İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'ü 2 Haziran 1981'de uluslararası hukuku hiçe sayarak ilhak etti. İsrailli Yahudiler bundan tam 53 yıl önce bugün gerçekleşen işgale "Kudüs'ün birleştirilmesi ismini" veriyor. Yahudiler Doğu Kudüs’te işgalin 53. yılını kutladı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Güncel, Haber

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