"Yahudileri kipa takmaları için cesaretlendirmeliyiz"

Almanya'da Yahudileri hedef alan saldırılara dikkat çekerek "her yerde kipa takmayın" uyarısında bulunan Federal Büyük Koalisyon Hükümetinin Antisemitizm ile Mücadele Sorumlusu Felix Klein'e tepkiler sürüyor.



Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet İçişleri Bakanı Hristiyan Demokrat Parti'li (CDU) Herbert Reul, WDR televizyonuna yaptığı açıklamada, "Zaman, Federal Büyük Koalisyon Hükümetinin Antisemitizm ile Mücadele Sorumlusu Felix Klein'ın çağrısının tam tersini yapma zamanı. Yahudiler, onurlarıyla ve dik başlarıyla Almanya'nın her yerinde istedikleri şekilde yürümelidirler" dedi.

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, sosyal medya Twitter hesabından Klein'e karşı yaptığı çağrısında; "Doğrusu tam tersi. Kipanızı takın. Yoksa, ödünç bir kipa alarak Yahudi komşunuz için takın" dedi.



Aynı eyalet KRV Hükümetinin Antisemitizm ile Mücadele Sorumlusu Hür Demokrat Parti'li (FDP) Sabine Leutheusser-Schnarrenberger de Feliz Klein'e tepki gösteren bir açıklama yaptı. WDR televizyonuna konuşan Leutheusser-Schnarrenberger, "Yapmamız gereken; Yahudiler, hiç bir endişe ve korkuya kapılmadan dinlerinin gerekliliklerini hukuk devletimize güvenerek ülkenin her noktasında yaşayabilmelidirler" dedi.



Klein'e ilk tepki, Federal Dışişleri Bakanı Sosyal demokrat Parti'li (SPD) Heiko Maas'dan gelmişti. Maas şu mesajı paylaşmıştı: "Hiç bir Yahudi, ne Almanya'da ne de başka bir yerde asla bir daha Yahudi olduğunu gizlemek mecburiyetiyle karşı karşıya kalmamalıdır. Kipayı gizlemek yerine onu daha net görünür hale getirmeliyiz. Antisemitizme karşı kararlığımızı göstermeliyiz."

Kaynak: DHA