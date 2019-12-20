Yahya Kaptan Yonca Kavşağı'nda çevre düzenlemesine başlandı

Kocaeli'de hayata geçirilen birçok yol, köprü ve kavşak kenarlarındaki alanları çevre düzenlemesi ile yeşillendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarına devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde Karayolları tarafından yenilenerek hizmete açılan Yonca Kavşağı'nda çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşağın çevre düzenlemesi yapılacak olan bölümlerine ağaçlandırma ve yeşillendirme için toprak serimi yapıldı.

GECE 12'DE ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, toprak serim çalışmalarına gece saat 12'de başladı. Toprak serim çalışmasında 2'şer adet ekskavatör ile kepçe, 7 adet kamyon, 1'er adet de bobcad, mini ekskavatör, süpürge aracı ve tanker kullanıldı. Çevre düzenlemesi ile ağaçlandırılacak ve yeşillendirilecek alanlara dökülen topraklar, Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından dağıtılarak tesviye edildi. Gece yarısı başlayan çalışma sabah saatlerinde bitirildi.

120 KAMYON TOPRAK SERİLDİ

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gece boyunca sürdürülen hummalı çalışmada 120 kamyon toprak serimi yapıldı. Serim ve tesviye işlemlerinin ardından ekipler, çevre düzenlemesi kapsamında bölgede ağaçlandırma ve zeminde yeşillendirme yapacak. Gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışması ile alan daha güzel bir görünüme kavuşacak.