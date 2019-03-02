Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu Dart'ta Türkiye Birinciliğine Yükseldi

Gümüşhane
'de düzenlenen Okullar Arası Dart Yıldız Erkekler Grup Birinciliği müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri
temsilcimiz Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu Yıldız Erkekler Dart Takımı Türkiye
Birinciliğine yükseldi.
Okullar Arası Dart Yıldız Erkekler Grup Birinciliği Müsabakaları 21-22 Şubat 2019 tarihlerinde Gümüşhane'de düzenlendi. Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Yahya Kemal Beyatlı
Ortaokulu müsabakalarda büyük başarı gösterdi. Yedi maçın altısını kazanan Kayseri temsilcisi, 21- 22 Mart
2019 tarihinde Adana
'da düzenlenecek olan Dart Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarına katıldı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanan Yahya Kemal
Beyatlı Ortaokulu Yıldız Erkekler Dart takımını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Kayseri, Türkiye, Yahya Kemal, Spor
Kaynak: İHA