Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu Yarı Finalde

7-9 Mart Tarihleri arası Mersin
'de oynanan Okul Sporları Yıldız Erkekler Grup Müsabakalarında Kayseri Yahya Kemal
Beyaltı Ortaokulu damga vurdu.
Mersin'de oynadığı müsabakalarda Hatay
'ı 3-0 ve Antalya
'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu adını yarı finale yazdırdı. Yarı finale yükselme başarısı gösteren Kayseri Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulunda hedef şampiyonluk.
Zehra Hamurcu yönetimindeki Yahya Kemal Beyaltı Ortaokulu 4- 7 Nisan
2019 Tarihinde yapılacak olan yarı final maçlarına çıkacak. - KAYSERİ
Spor
Kaynak: İHA