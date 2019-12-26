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Yahya Kemal şiirleri ile Tire'de anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şair Yahya Kemal Beyatlı, Tire Belediyesince ilki düzenlenen "Edebiyat Buluşmaları"nda anıldı.

26.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:24 Yahya Kemal şiirleri ile Tire'de anıldı
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şair Yahya Kemal Beyatlı, Belediyesince ilki düzenlenen " Buluşmaları"nda anıldı.
Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda, TRT Çukurova Radyosu Yayın Şefi Şair Baha Sadık Akiner tarafından hazırlanan gecede, Beyatlı'nın şiirleri okundu. Programda şairler Oğuz Tümbaş, Atila Er, Veli Başak ve Selami Şimşek de etkinlikte şiir seslendirdi.
Gecenin sonunda Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın eşi Necibe Duran, programa misafir olarak katılan şairlere ve programı hazırlayan Baha Sadık Akıner'e teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.

Yahya Kemal Beyatlı, Edebiyat, Tire, Güncel

Kaynak: AA

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