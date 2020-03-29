Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yahyalı Belediyesi'nden "Evde Kal" Çağrısı

Yahyalı ilçe meydanında bulunan ilçe isminin yazılı olduğu maket üzerine "evde kal" yazısı eklendi.

29.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:44
Yahyalı Belediyesi'nden
Yahyalı ilçe meydanında bulunan ilçe isminin yazılı olduğu maket üzerine "evde kal" yazısı eklendi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk "Gerek dünya gerekse ülkemiz olarak zor bir dönemden geçmekteyiz. Pandemi halini alan bir salgınla dünya ile beraber ciddi bir savaş vermekteyiz. Bu süreçte herkes üzerine düşen görevi vakit kaybetmeksizin en iyi şekilde yapmak zorunda. Tabi üzerimize düşen görev nedir diye sorduğumuzda bir vatandaş olarak ilk cevap bu süreçte evde kalmak, dışarıda bulunduğumuz süreçte de sosyal mesafe kuralına azami ölçüde riayet etmektir" dedi.

Başkan Öztürk, "Yahyalı olarak büyük oranda Koronavirus Bilim Kurulu'nun ve Devletimizin evde kal çağrısına uyuyoruz. Ancak baharın gelmesi ile genç kardeşlerimizin evde kalmakta zorlandıklarını gördük" diyerek şunları söyledi:

"Sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak ne yapabilirizi çalışma arkadaşlarımızla birlikte istişare ettik. Sosyal medyada herkes evde kal hashtagi ile güzel paylaşımlarda bulunuyor. Biz de 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında bulunan ilçemizin alamet-i farikası olan kiraz ve elma figürlerinin bulunduğu Yahyalı Maket yazımızın üzerine "evde kal" sloganını maket olarak ekledik. Özellikle hashtag sembolüde ekledik ki genç kardeşlerimize bol 'like'li mesaj vermek istedik. Bu konuda genç kardeşlerimizden olumlu geri dönüş aldık. İnşallah ülke olarak bugünleri de geride bırakacağız" - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yahyalı Belediyesi'nden 'Evde Kal' Çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yargıtay’dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı’ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan’dan sonra okullar için plan ne? Haberler
Bakan canlı yayında yanıtladı: 30 Nisan'dan sonra okullar için plan ne?
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi Haberler
Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bine yükseldi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan Başbakan: İşler daha da kötüleşecek
Dünyayı sevindiren iddia: ABD’li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haberler
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu

Son Dakika Güncel Haberleri

11:55: Mezitli'de kadınlar evlerinde maske üretiyor - Haber 11:55: İstanbul'da korona virüs vakasına giden 112 ekibine dehşeti yaşattı - Haber 11:54: Denizli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haber 11:54: "İzin belgesiz şehirler arası taşımacılık" yapan otobüs şoförüne ceza kesildi - Haber 11:53: Alanya'da jandarma 5 dilde 'evde kalın' dedi - Haber 10:45: Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak? - Haber 10:45: "İnterneti olmayan çocukları unutmadık" diyen Bakan Selçuk: Etkinlik takvimini evlere fiziksel olarak gönderdik - Haber 10:13: Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek - Haber 10:03: Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi - Haber 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında - Haber 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok - Haber