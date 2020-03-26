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Yahyalı Belediyesi yol açma çalışmalarına hız verdi

Yahyalı Belediyesi, 18 uygulamasının tamamlandığı bölgelerde ve yeni mahallelerde yol açma çalışmalarına hız verdi.

26.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:59
Yahyalı Belediyesi yol açma çalışmalarına hız verdi
Yahyalı Belediyesi, 18 uygulamasının tamamlandığı bölgelerde ve yeni mahallelerde yol açma çalışmalarına hız verdi.

Mahalleler ve yerleşim alanlarındaki ulaşım sorununu gidererek rahat ve konforlu bir ulaşım sağlamak isteyen Yahyalı Belediyesi, Çiğilli ve İlyaslı Mahallelerinde yol açma çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Öztürk; "Fen İşleri ekiplerimizin İlyaslı Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmaları yerinde incelemek ve arkadaşlarımıza kolay gelsin demek için mahallemizi ziyaret ettik. Mahalle muhtarımızla birlikte çalışmaları yakından takip ediyoruz. Ben personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizde ve birçok ülkede Koronavirüs belası var. Ama maksimum seviyede tedbirlerimizi alarak sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak için buradayız. Yaklaşık 10 günden beri İlyaslı Mahallemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birer haftalık sürelerle mahallelerimize vakit ayırmış olsak, mahallelerimizde güzel çalışmalar yapmış olacağız. Ben mahalle sakinlerimize güle güle kullansınlar diyorum. Mahallemizde arazi yollarında ve bahçe yollarında çalışmalar yaptık. Muhtarımız gayretli olunca, bizleri de harekete geçirmiş oluyor. Bu vesileyle kendisini tebrik ediyorum. Biz ova mahallesi, ırmak üstü mahallesi, merkez mahalle demeden çalışmalar yapıyoruz. Ben ekibimle gurur duyuyorum. Personelimiz gecesini gündüzüne katarak fedakar bir şekilde çalışıyorlar." dedi. Açıklamasında tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına da değinen Başkan Öztürk; " Cenab-ı Allah ülkemizden ve tüm ülkelerden Koronavirüs sıkıntısını gidersin diye dua ediyorum. Buradan da bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. 65 yaş ve üzeri tüm hemşehrilerimiz alınan kararlara lütfen uysunlar. Hijyen konusunda azami derecede gayret göstersinler. Yahyalı evde kalalım. Evde hayat gerçekten güzel. Ama personelimiz çalışmak durumunda. Personelimizin emekleri var, gayretleri var. Allah onlara kolaylıklar versin" ifadelerini kullandı.

İlyaslı Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş da çalışmalardan dolayı Yahyalı Belediyesi'ne teşekkür ederek; "Ülkemizin bu zor günlerinde bütün belediye ekipleri dışarıda çalışıyor. Gece gündüz demeden ellerinde geleni yapıyorlar. Bahçe ve arazi yollarımız yapıldı. Mahallemizin içindeki yollar düzenlendi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs, İlyaslı, Yahyalı, Güncel

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