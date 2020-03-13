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Yahyalı'da 112 Acil Çağrı İstasyonu ve okuma salonu açıldı

Yahyalı Belediyesi, ilçede kullanılmayan eski jandarma binasının tadilatını yaparak, 112 Acil Çağrı İstasyonu ile Kadın Okuma ve Dinlenme Salonu olarak hizmete açtı.

13.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:08
Yahyalı'da 112 Acil Çağrı İstasyonu ve okuma salonu açıldı

Yahyalı Belediyesi, ilçede kullanılmayan eski jandarma binasının tadilatını yaparak, 112 Acil Çağrı İstasyonu ile Kadın Okuma ve Dinlenme Salonu olarak hizmete açtı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk açılışta yaptığı konuşmada binayı belediyeye tahsis eden herkese teşekkür etti.

Yapılan hayırların önemini anlatan Öztürk, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hayata geçirdiğimiz Kadın Okuma ve Dinlenme Salonu, 112 Acil Çağrı Merkezi, evde sağlık hizmetleri aracı, ultrason cihazı ilçemize

hayırlı olsun. İlçenin ve şehirlerin gelişmesinde ve büyümesinde şüphesiz belediyelere çok

önemli görevler düşüyor. Yahyalı sevdalısı biri olarak mesai arkadaşlarımla

birlikte durmak yok, koşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de sağlık hizmetlerine yaptığı

desteklerden dolayı Öztürk' e teşekkür ederek, evde sağlık

hizmetlerinin önemini vurguladı.

Benli şunları kaydetti:

"Evde sağlık hizmeti, bizim

dışarıda yürüttüğümüz, yatalak hastalarımıza bakmak, onlara yardımcı olmak adına

yaptığımız bir hizmet. Onlara dokunmak, onların dualarını almak gerçekten çok önemli.

Onların duası bizi ayakta tutar. Evde sağlık hizmetlerinde iyi bir noktadayız. Kayseri'ye

geldiğimizde, evde sağlık hizmeti veren 11 ekibimiz vardı. Hastalara 3 hafta sonrasına

randevu veriliyordu. Şu an 21 ekibimiz hizmet veriyor ve randevu süremiz 48 saatin altında.

Hastalarımızın en çok sıkıntı çektikleri nokta, yemek yemeleriydi. Bu sorunu gidermek adına Şehir Hastanesine taşınırken 100 hasta yatağını evde sağlık birimine aktararak evlere

dağıttık."

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Yahyalı, Güncel

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