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Yahyalı'da cadde ve sokaklar deterjanla yıkanıyor

Yahyalı Belediyesi'nin koronavirüse karşı başlattığı dezenfekte çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkanarak temizlendi.

23.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:23
Yahyalı'da cadde ve sokaklar deterjanla yıkanıyor
Yahyalı Belediyesi'nin koronavirüse karşı başlattığı dezenfekte çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkanarak temizlendi.

Yahyalı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ilk olarak halkın yoğun olarak kullanıldığı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında başladı. Çalışmalar meydanın ardından Atatürk Bulvarı ve Mehmet Türkmenoğlu Caddesinde devam etti. Ekiplerin çalışmalarını yerinde takip eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk konu ile ilgili yaptığı açıklamada; " Ekiplerimiz ile beraber ilçemiz 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanındayız. İlçe Hıfzı Sıhha Kurulunun kararıyla tüm cadde ve sokaklarımızı dezenfekte ediyoruz. Ekibime teşekkür ediyorum. Özellikle Yahyalılı hemşehrilerimizden istirhamım var. Sağlık Bakanlığımızın, İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün aldığı kararlara mutlaka ama mutlaka uymalarını rica ediyorum. Ülkemizin, ilçemizin ve kendi sağlıkları açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kararlara Yahyalılı hemşehrilerimizin yüzde 95 oranında uyduğunu müşahede etmiş bulunuyoruz. Ben hemşehrilerime evde kal Yahyalı diyorum. Bu sürede evde kalmanın da bir takım güzelliklerini görmüş olduk. Kritik olarak kabul edilen bu haftayı da evimizde geçirirsek, hem ülkemiz hem de ilçemiz kazanmış olacak. Başta kendileri kazanmış olacak. Polis ve Zabıta' ya gerek kalmadan 65 yaş ve üzerindeki hemşehrilerimizin evde kalmaları noktasında bizlere yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Evde kal Yahyalı." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Atatürk Bulvarı, Yahyalı, Güncel

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