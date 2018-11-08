Yahyalı'da Doğalgaz Sevinci

Kayserigaz
Şirketi, Yahyalı
halkını doğalgaza kavuşturmak için başladığı altyapı çalışmalarını kısa bir sürede tamamladı.
Kayserigaz'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin doğalgaza kavuşması dolayısıyla Yahyalı Belediyesinin ev sahipliğinde ilçe meydanında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk
, "Doğalgaz çalışmalarının kısa bir sürede tamamlanması ile Yahyalı halkını hak ettiği, çevreci ekonomik ve temiz yakıt olan doğalgaz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa sürede ilçemizi doğalgaza kavuşturan Kayserigaz'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca halkımıza doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ederim. Doğalgaz halkımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
de ilçe halkına doğalgazın hayırlı olmasını diledi.
Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay ise çevreci, temiz ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazı mümkün olduğunca fazla haneye ulaştırmak üzere çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.
Yahyalılar daha ucuza ısınacak
Yahyalı'ya 27 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını aktaran Dincay, şunları kaydetti:
"Altyapı çalışmalarında 60 kilometre çelik hat, 130 km polietilen hat ve 40 kilometre servis hattı döşendi. En önemlisi söz verdiğimiz tarihte, 2018 bitmeden doğalgazı Yahyalı halkı ile kavuşturduk. Öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Esat Öztürk'e doğalgazın Yahyalı'ya kavuşması için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür etmek isterim. Artık Yahyalı halkı daha ucuza ısınacak, yemeğini yapacak ve doğalgazın tüm rahatlığından, konforundan faydalanacak. Doğalgaz Yahyalı halkına hayırlı olsun."
Vatandaşların yoğun katılımı ile düzenlenen tören, protokolün sembolik meşaleleri yakması ile son buldu.
Esat Öztürk,Kayserigaz,Yahyalı
08 Kasım 2018 Perşembe 19:36