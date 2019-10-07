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Yahyalı'da Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Yahyalı Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

07.10.2019 15:22Yahyalı'da Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
Yahyalı Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis'te 5 ana gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda; 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, 2020 Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri, 2020 Yılı Ücret Tarifeleri, Camikebir ve Fevziçakmak Mahalleleri, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nın iptali, Çiğilli Mahallesi, L34-C-13-D-1-C no'lu paftada uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülerek karara bağlandı. - KAYSERİ

Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel

Kaynak: İHA

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