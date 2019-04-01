01 Nisan 2019, 16:26
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Yahyalı'da Esat Öztürk 14 Bin 961 Oy Aldı

Yahyalı

31 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk 14 bin 961 oy aldı.

31 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk 14 bin 961 oy aldı.

Yapılan sayımlar sonrasında kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkan adaylarının aldıkları oy sayıları şu şekilde:

Saadet Partisi Nuh Tosun: 4424

Bağımsız Türkiye Partisi Salih Tuncan: 91

AK Parti Esat Öztürk : 14961

İYi Parti Abdullah Yılmaz: 2778

Siyasi Partilerin Aldıkları Oy Sayıları:

Saadet Partisi: 3625

Bağımsız Türkiye Partisi: 50

Türkiye Komünist Partisi: 38

Vatan Partisi: 52

Adalet ve Kalkınma Partisi: 15661

İYİ Parti: 3106 - KAYSERİ Yahyalı, Esat Öztürk, Politika
Kaynak: İHA