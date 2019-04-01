Yahyalı'da Esat Öztürk 14 Bin 961 Oy Aldı

31 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk 14 bin 961 oy aldı.<br><br>Yapılan sayımlar sonrasında kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkan adaylarının aldıkları oy sayıları şu şekilde: <br><br>Saadet Partisi Nuh Tosun: 4424<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi Salih Tuncan: 91<br><br>AK Parti Esat Öztürk : 14961<br><br>İYi Parti Abdullah Yılmaz: 2778<br><br>Siyasi Partilerin Aldıkları Oy Sayıları: <br><br>Saadet Partisi: 3625<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi: 50<br><br>Türkiye Komünist Partisi: 38<br><br>Vatan Partisi: 52<br><br>Adalet ve Kalkınma Partisi: 15661<br><br>İYİ Parti: 3106 - KAYSERİ