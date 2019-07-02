02.07.2019 11:27
Haberler » Güncel » Haber

Yahyalı'da kiraz hasadı başladı

Yahyalı

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
13:02 Antalya'da sahillerde yoğunluk
13:02 TRABZON Kurt saldırısında hayvanların telef olduğu yaylada, tüfekli nöbet başladı
13:02 ANTALYA Serik'te taksiciler eylem yaptı
13:02 ANTALYA Finike'de Koray Avcı rüzgarı
13:02 DHA DIŞ- Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti
13:02 İSTANBUL- KAPKAÇ ANI KAMERADA; TELEFONLA KONUŞURKEN KAPKAÇA UĞRADI
13:01 MHP Başkanı Bahçeli, "Eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü malumdur.