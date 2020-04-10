Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yahyalı'da Maske Üretimine Başlandı

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde, halka dağıtılmak üzere maske üretim çalışmalarına başlandı.

10.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:12
Yahyalı'da Maske Üretimine Başlandı
Kayseri 'nin Yahyalı İlçesinde, halka dağıtılmak üzere maske üretim çalışmalarına başlandı.

Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan maske üretimi, ilçe Halk Eğitim Merkezi atölyesinde devam ediyor. Üretim çalışmalarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi 'de kumaş temini sağlayarak destek oldu. Yapılan üretim çalışmalarını Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdür Ahmet Kafalı ile birlikte inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, " Sağlığımız her şeyden önemli. Bunun için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Halkımız bu konuda rahat olsun" dedi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; " Bugün, Yahyalı Halk Eğitim Müdürlüğümüzün atölyesini ziyaret ettik. Ülkeleri kaplayan virüse karşı koruma tedbirleri çerçevesinde maske üretimi için, tüm kurumlarımız, okullarımız, hatta askerimiz mesai harcıyor. İlçe Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Halk Eğitim Müdürümüze ve özellikle de kumaş temininde bize yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. "Tabii elden gelen AŞ olmaz, o da zamanında bulunmaz" der büyüklerimiz. Yahyalı'daki insanlarımıza yetecek kadar maske üretimi yapmamız lazım. Kendi söküğümüzü, kendimiz dikmemiz lazım. Bu konuda, bize katkı sunan Halk Eğitim Müdürlüğü kursiyerlerimize de yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, en kısa zamanda bu sıkıntıların ülkeler üzerinden gitmesini temenni ediyorum. Yahyalı'daki insanlarımız müsterih olsunlar. Gerek kaymakamlığımız gerekse belediyemiz, jandarmamız, emniyetiniz insanlarımızın sağlığı noktasında azami derecede gayret gösteriyorlar. Korona virüssüz günler diliyorum. Evde kal, sağlıcakla kal Yahyalı" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Esat Öztürk, Kayseri, Yahyalı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
48’lik Defne’nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haberler
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Haberler ›› Güncel ››Yahyalı'da Maske Üretimine Başlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:04: Çanakkale'de karantina altındaki erler birliklerine gönderildi - Haber 17:04: Başkan İlhan'dan Polis Haftası mesajı - Haber 17:04: Manisa'da özel güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu - Haber 17:04: ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1878 artarak 16 bin 686'ya... - Haber 17:03: Melike Hatun Camii'nde cuma namazı kılındı - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber