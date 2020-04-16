Yahyalı'da muhtarlar 'Biz bize yeteriz' dedi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki muhtarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasında bağışta bulundu.
16.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye'm Milli Dayanışma Kampanyasına bir destekte Yahyalı'daki muhtarlardan geldi. Kampanyanın başlatılmasının ardından harekete geçen muhtarlar, kısa süre içerisinde kendi aralarında 5 bin 300 TL topladı.
Toplanan para, kampanyanın hesap numarasına yatırdı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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