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Yahyalı'da öncelik yayanın uygulaması

Yahyalı ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

02.10.2019 16:46Yahyalı'da öncelik yayanın uygulaması
Yahyalı ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla başlatılan etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Meydanı'nda uygulama yapıldı.
Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altuner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Emniyet Müdürü Serdar Göriş, meydandaki yaya geçinden vatandaşlarla beraber geçti.
Kaymakam Altuner, hem yayalarla hem de otomobil sürücülerine uygulamaya dair bilgiler verdi.

İçişleri Bakanlığı, Yahyalı, Güncel

Kaynak: AA

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