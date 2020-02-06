Haberler » Güncel » Yahyalı'da sağanak sele neden oldu - Haber

Yahyalı'da sağanak sele neden oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele neden oldu.

06.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:25
'nin ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele neden oldu.
İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle 'dan gelen sel suları, dere yataklarının taşmasına neden oldu.
Ulupınar Mahallesi ve Kapuzbaşı Mahallesi arasında kalan bazı yerleşim yerleri sular altına kaldı. Mahalle yolları ile bazı işletmeler, evlerin bahçeleri, kameriyeler taşkınlar nedeniyle çamur, kum ve dağdan gelen kaya parçalarıyla doldu.
Yahyalı Belediyesi ekipleri sele iş makineleriyle müdahale etti.
Mahalle sakinlerinden Ali Gülfişan, ilçede zaman zaman su taşkınları yaşandığını belirterek, "Sağanak 3 saat etkili oldu ve pansiyonumun bir bölümü selden zarar gördü. Eğer yağış biraz daha devam etseydi büyük bir afet yaşanabilirdi." dedi.
Jandarma ve kaymakamlık ekipleri de ilçede güvenlik tedbiri aldı.
Yahyalı'da sağanak sele neden oldu

Aladağlar, Kayseri, Yahyalı, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 7 Şubat 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
7.02.2020 00:17:22