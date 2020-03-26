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Yahyalı'da yol çalışmaları

Yahyalı Belediyesi, Çiğilli ve İlyaslı mahallelerinde yol açma çalışması başlattı.

26.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:02
Yahyalı'da yol çalışmaları
Yahyalı Belediyesi, Çiğilli ve İlyaslı mahallelerinde yol açma çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalle ve yerleşim alanlarında yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, şunları kaydetti:
"Personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizde ve birçok ülkede koronavirüs belası var. Ama maksimum seviyede tedbirlerimizi alarak sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak için buradayız. Yaklaşık 10 günden beri İlyaslı Mahallesi'nde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birer haftalık sürelerle mahallelerimize vakit ayırmış olsak, mahallelerimizde güzel çalışmalar yapmış olacağız. Ben mahalle sakinlerimize güle güle kullansınlar diyorum."
İlyaslı Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş da çalışmalardan dolayı Yahyalı Belediyesine teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Esat Öztürk, İlyaslı, Yahyalı, Güncel

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