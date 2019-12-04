Yahyalı'daki kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kayseri
'nin Yahyalı
ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. Yerköy
Mahallesi'nde iki hafta önce minibüsün kanala düşmesi sonucunda ağır yaralanan Cennet Kurt (74) tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kurt'un cenazesi Yerköy Mahallesinde ikindi namazında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Hüseyin Sarıkaya'nın kullandığı 50 DP 385 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş su kanalına düşmüş ve araç içerisindeki 3 kişi yaralanmıştı.