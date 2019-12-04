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Yahyalı'daki kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

04.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:30Yahyalı'daki kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
'nin ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Mahallesi'nde iki hafta önce minibüsün kanala düşmesi sonucunda ağır yaralanan Cennet Kurt (74) tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kurt'un cenazesi Yerköy Mahallesinde ikindi namazında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Hüseyin Sarıkaya'nın kullandığı 50 DP 385 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş su kanalına düşmüş ve araç içerisindeki 3 kişi yaralanmıştı.

Kayseri, Yahyalı, Yerköy, Güncel

Kaynak: AA

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