Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yahyalı Öğretmen Evi Sağlık Personelinin Hizmetine Sunuldu

Yahyalı ilçesinde yeni yapılan Öğretmen Evi, eksiklikleri giderilerek korona virüs salgınında görevde bulunan sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu.

02.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:59
Yahyalı Öğretmen Evi Sağlık Personelinin Hizmetine Sunuldu
Yahyalı ilçesinde yeni yapılan Öğretmen Evi, eksiklikleri giderilerek korona virüs salgınında görevde bulunan sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar sonrasında yeni tip korona virüs salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında tüm sağlık personellerinin, belediyeler ve bağlı kuruluşların birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma araçlarından ve kamuya ait sosyal tesislerden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanabileceği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın yayımlanmasının ardından harekete geçen Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altuner ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede yeni yapılan Öğretmen Evi'nin eksikliklerinin kısa sürede giderilmesini sağladı.

Eksikliklerin giderilmesinin ardından Öğretmen Evi, sağlık personelinin hizmetine sunuldu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Yeni Yahyalı Öğretmenevimizi Yahyalı Devlet Hastanesi Doktor ve Hemşirelerimiz için dizayn ettik. Başta İlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre Altıner'e, BRN Yatakları sahibi iş kadınımız ve hemşehrimiz Berna Gözbaşı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz'e, Öğretmenevi Müdürümüze ve Devlet Hastanesi Başhekimimiz'e şükranlarımı sunuyorum.Sağlık çalışanlarımız her türlü güzelliği hak ediyor" dedi.

Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Yasemin Ceylan ise, "Bu duyarlılıklarından dolayı hastane yönetimi olarak Sayın Kaymakamımız Yunus Emre Altuner'e, Belediye Başkanımız Esat Öztürk'e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Kafalı ve tesis sorumlusu Veysel Postallıya şükranlarımızı sunarız" dedi. - KAYSERİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yahyalı Öğretmen Evi Sağlık Personelinin Hizmetine Sunuldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, Erdoğan’ın ’Devlet içinde devlet olmaz’ eleştirisine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı Haberler
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Haberler
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
’Dayanamayıp aldım’ diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı Haberler
"Dayanamayıp aldım" diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:46: Hatay'da 17 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haber 13:45: Mardin'de koronavirüsten ölen 2 kişi toprağa verildi - Haber 13:45: Korona hastası alkol almak hastaneden çıktı, tutuklandı - Haber 13:45: Kaymakam Erat ve Başkan Çoban'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Haber 13:45: Hakkarili iş adamından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 100 bin TL destek - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber