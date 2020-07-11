Yahyalı sağlıklı yaşam için yürüdü

Yahyalı Belediyesi, yeni hazırladığı yürüyüş ve bisiklet yolunu insanlara tanıtmak ve onları spora özendirmek amacıyla Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü düzendi.

Sabah saat 06: 00'da Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında başlayan yürüyüşe Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Doğan, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı. Covid-19 salgını sonrasında ilki gerçekleştirilen sosyal mesafeli ve maskeli sağlıklı yaşam yürüyüşü, 6,5 kilometre uzunluğa sahip parkurda yaklaşık 1 saatte tamamlandı. Yürüyüş sonrası basına açıklamalarda bulunan Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Doğan; "Vücudumuz bu hayattaki en büyük yoldaşımız. Ona yapabileceğimiz en büyük destekte dengeli beslenmek ve düzenli spor yapmak. Düzenli sporla vücudumuzun solunum sisteminin aktivasyonunu artırarak, doku ve hücrelerimize yeterli oksijen girmesini sağlıyoruz. Buda hücre hastalanmasını ve yaşlanmasını geciktiriyor. Başta Obezite, Kas Sistemleri Hastalıkları, Nörolojik Hastalıklar, Metabolik Hastalıklar ve en önemlisi Kardiyovasküler Hastalıklardan korunmada, dengeli beslenme ve sporu hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Böyle bir organizasyonu düzenlediği için Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise konuşmasında; "Düzenlediğimiz sabah yürüyüşüne katılarak bize destek olan Sayın Kaymakamımıza, ilçe protokolümüze, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve halkımıza teşekkür ediyorum. Yürüyüşün, spor yapmanın, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün 6,5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurunu, ilçemizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ilçede mülki amirlik yapmakta, doktorluk yapmakta, meclis üyeliği yapmakta, muhtarlık yapmakta, buranın vatandaşı olmakta, hele hele buranın Belediye Başkanı olmakta çok farklı diye düşünüyorum. Cennet gibi bir diyarda, Cennetlik insanlara güzel hizmetler vermenin hazzını yaşıyoruz. Yahyalı şehirleşme olunda dev adımlarla ilerliyor. Burası Keşfedilmemiş Cennet diyorduk ama artık burayı keşfetmeye başladık. Yürüyüşümüzü 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında tamamladık. Sabah çorbasıyla da bunu taçlandırıyoruz. Lütfen sağlığımıza dikkat edelim. Bunun içinde en azından yürüyüş yapalım" diye konuştu.

Düzenlenen yürüyüş organizasyonundan dolayı Başkan Esat Öztürk'e ve Yahyalı Belediyesi'ne teşekkür eden Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner'de konuşmasında; "İlçemiz için güzel bir hafta sonu oldu. "Sağlık Yaşam İçin, Yürüyüş Yap" sloganıyla yürüyüş yaptık. Toplam 6,5 km'lik bir parkurda, geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sağlıklı yaşam için insanlara bizlerin örnek olması gerekiyor. İyi bir örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Sağlıklı bir yaşam için yürümemiz gerekiyor. Bu hafta sonu da bunu gerçekleştirdik" dedi.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Yahyalı Belediyesi tarafından etkinliğe katılanlara çorba ikram edildi. - KAYSERİ