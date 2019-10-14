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Yahyalı Ülkü Ocakları'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

Yahyalı Ülkü Ocakları tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, ilçe genelinde temizlenmemiş cami kalmayacak.

14.10.2019 14:12Yahyalı Ülkü Ocakları'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi
Yahyalı Ülkü Ocakları tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, ilçe genelinde temizlenmemiş cami kalmayacak.

Yahyalı Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet İpekçi, başlatılan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilçe genelinde temizlenmemiş caminin kalmayacağını söyledi. İpekçi, "Etkinliğimiz kapsamında her hafta ilçe merkezi ve köylerde bulunan camilerde temizlik yapacağız" dedi.

İpekçi, bu hafta Seydili mahallesinde Kooperatif Evleri Camii'nde temizlik yatıklarını söyledi. - KAYSERİ

Yahyalı, Güncel

Kaynak: İHA

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