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Yahyalıspor 4 galibiyet aldı

Yahyalıspor, BAL Liginde oynadığı 22 maçta sadece 4 galibiyet aldı.

03.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:01
Yahyalıspor 4 galibiyet aldı
Yahyalıspor, BAL Liginde oynadığı 22 maçta sadece 4 galibiyet aldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Yahyalıspor, Korona Virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından bekleyişe geçti. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig'de 22 maça çıkan ve sadece 4 galibiyet alan Yeşil-Beyazlılar grubun en az galibiyet alan takımları arasında yer alıyor. Yahyalıspor, ligin ikinci yarısında ise galibiyet alamadı. Ligde geride kalan 22 hafta sonunda 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Yahyalıspor, 30 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü.

Topladığı 21 puanla 11.sırada yer alan Yahyalıspor, kalan son 4 haftada alacağı sonuçlar ile ligi en iyi noktada tamamlamak istiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Spor
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