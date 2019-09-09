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Yahyalıspor Çağatay Polatdemir ile anlaştı

Yahyalıspor, Pazarspor'dan Kayserili Çağatay Polatdemir'i renklerine kattı.

09.09.2019 08:45 Yahyalıspor Çağatay Polatdemir ile anlaştı
Yahyalıspor, Pazarspor'dan Kayserili Çağatay Polatdemir'i renklerine kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele edecek olan Yahyalıspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Ligin ilk maçında sahasında Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor'u konuk ederek başlayacak olan Yeşil-Beyazlılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman kala transferlerini sürdüren Yahyalıspor, Pazarspor'dan 1998 doğumlu savunma oyuncusu Çağatay Polatdemir'i transfer etti.

2010 yılında futbola Kayseri İdman Yurdu'nda başlayan Çağatay Polatdemir, ardından Kayseri Erciyesspor, Afyon Afjetspor ve Pazarspor formaları giydi. Yeni sezonda Yahyalıspor iler her konuda anlaşan genç oyuncu Çağatay Polatdemir Yeşil-Beyazlı takımla çalışmalara başladı. Kayseri Erciyesspor, Afyon Afjetspor ve Pazarspor'da profesyonel olarak forma giyen Çağatay Polatdemir, yeniden Kayseri'ye dönerek Yahyalıspor forması ile mücadele edecek.

İşte Çağatay Polatdemir'in oynadığı maç sayıları;

U21 Ligi - 24 maç

Türkiye Kupası - 2 maç

TFF 3.Lig - 2 maç

TFF 2.Lig - 19 maç

Elit Akademi Ligi U19 - 14 maç

Akademi Ligi U17 - 27 maç

Akademi Ligi U16 -23 maç 2 gol

Akademi Ligi U15 - 14 maç

Akademi Ligi U14 - 24 maç 1 gol - KAYSERİ

Pazarspor, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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