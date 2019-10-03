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Yahyalıspor'da Süleyman Öztürk belirsizliği

Yahyalıspor'un genç kanat oyuncusu Süleyman Öztürk'ün durumu maç günü belli olacak.

03.10.2019 14:44Yahyalıspor'da Süleyman Öztürk belirsizliği
Yahyalıspor'un genç kanat oyuncusu Süleyman Öztürk'ün durumu maç günü belli olacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Ceyhanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle 15 Temmuz İskenderunspor karşısında forma giyemeyen Süleyman Öztürk'ün tedavisine devam ediyor.

Sezon başında Talasgücü Belediyespor'dan Yahyalıspor'a transfer olan ve ligin ilk maçı olan Talasgücü Belediyespor maçında forma giyen Süleyman Öztürk, geçtiğimiz hafta sonu İskenderun'da oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Tedavisine devam edilen Süleyman Öztürk'ün durumu maç günü belli olacak. Sakatlığı tamamen atlatması halinde teknik heyet genç oyuncuya Ceyhanspor maçında ilk on birde şans verecek. Tamamen atlatamaması durumunda ise yedek kulübesinde olması bekleniyor. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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