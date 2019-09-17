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Yahyalıspor'da transfer bitmiyor

Yahyalıspor, dış transferde kadrosuna önemli isimleri katmaya devam ediyor.

17.09.2019 09:06Yahyalıspor'da transfer bitmiyor
Yahyalıspor, dış transferde kadrosuna önemli isimleri katmaya devam ediyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele edecek olan Yahyalıspor dış transferde kadrosuna 3 isim daha kattı.

Yeşil-Beyazlılar Talasgücü Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Sedat Burak Altay, 12 Bingölspor'dan savunma oyuncusu Ahmet Canpolat ve Kocasinan Ülküspor'dan orta saha oyuncusu Turgay Aydoğan'ı renklerine bağladı.

Kadrosuna kattığı üç yeni ismin lisansını çıkartan Yahyalıspor'da transfer çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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