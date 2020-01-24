Yahyalıspor evinde 3 puan peşinde

Yahyalıspor, ligin 15. haftasında Pazar günü sahasında 5 Temmuz İskenderunspor'u ağırlayacak.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta orta sıralarda mücadele eden Yahyalıspor, Pazar günü oynayacağı 5 Temmuz İskenderunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ikinci yarısında Talasgücü Belediyespor mağlubiyeti ile başlayan Yeşil-Beyazlılar 5 Temmuz İskenderunspor'u yenerek ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik Direktör Erkan Demirel yönetiminde Yahyalıspor bugün yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.



26 Ocak 2020 Pazar günü Yahyalı İlçe Stadında oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 14.00'de başlayacak. Bu karşılaşmayı Adıyaman Bölgesinden Nabi İzci yönetecek. İzci'nin yardımcılıklarını Emrah Yücekaya ve Mehmet Çakmak yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Demir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA