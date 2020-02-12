Haberler » Spor » Yahyalıspor, galibiyete hasret - Spor

Yahyalıspor, galibiyete hasret

Yahyalıspor, ligin ikinci yarısında geride kalan 4 hafta sonunda 4 mağlubiyet aldı.

12.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:18Yahyalıspor, galibiyete hasret
Yahyalıspor, ligin ikinci yarısında geride kalan 4 hafta sonunda 4 mağlubiyet aldı.

Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden ekibi Yahyalıspor, ligin ikinci yarısında kötü başladı. Yeşil-Beyazlılar ligin ikinci yarısında geride kalan 4. hafta sonunda oynadığı 4 maçı da kaybetti. Galibiyete hasret kalan Yahyalıspor ligin 18. haftasında deplasmanda İdmanyurdu 1925 Spor'a konuk olacak. Yahyalıspor oynadığı bu 4 maçta rakip kalelere 3 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. Yeşil-Beyazlılar bir an önce kötü gidişata son vermek istiyor. Pazar günü deplasmanda oynayacağı İdmanyurdu 1925 Spor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdüren Yeşil-Beyazlılarda tek hedef galibiyet. Ligde geride kalan 17 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Yahyalıspor.

Yahyalıspor son 4 maçında aldığı sonuçlar;

14.Hafta Talasgücü Belediyespor 2-1 Yahyalıspor

15.Hafta Yahyalıspor 1-2 5 Temmuz İskendersunspor

16.Hafta Ceyhanspor 3-0 Yahyalıspor

17.Hafta Yahyalıspor 1-3 İçel İdmanyurdu Spor Kulübü - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 17:20:14