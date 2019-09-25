Haberler » Spor » Haber

Yahyalıspor İskenderun'a gidecek

Yahyalıspor ligin 2.haftasında galip gelmek istiyor.

25.09.2019 08:43Yahyalıspor İskenderun'a gidecek
Yahyalıspor ligin 2.haftasında galip gelmek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 5.grupta mücadele veren Yahyalıspor deplasmanda oynayacağı 15 Temmuz İskenderunspor maçından galibiyet hedefliyor.

Yahyalıspor antrenörü Erkan Demiral, geçen hafta kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Talasgücü Belediyespor karşısında 2-0'lik üstünlüğünü koruyamayıp 1 puanla sahadan ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı Erkan Demiral, "Talasgücü Belediyespor karşısındaki şanssızlığımızı bu hafta sonu deplasmanda oynayacağımız 15 Temmuz İskenderun maçında telafi etmek istiyoruz. Futbolcularımın azimli ve hırslı oluşları beni galibiyet için ümitlendiriyor" dedi. - KAYSERİ

İskenderun, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
08:43 Yahyalıspor İskenderun'a gidecek
08:40 Derbi 11'i hazır!
08:40 Fenerbahçe'de beklenen karar! Hasan Ali Kaldırım...
08:40 'Sicil'in Koç'a faturası 30 gün
01:25 Barcelona sahasında kazandı
01:08 Osmanlıspor Teknik Direktörü Dalcı: "Bizim için kupa değil lig önemli"
01:01 (Özel Haber)Mustafa Dalcı: "Bizim için kupa değil lig önemli"