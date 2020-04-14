Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yakademirciler köyünde incelemelerde bulunuldu

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş ile birlikte Yakademirciler köyünde incelemelerde bulundu.

14.04.2020 18:39 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:39
Yakademirciler köyünde incelemelerde bulunuldu
Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş ile birlikte Yakademirciler köyünde incelemelerde bulundu.

Köy Muhtarı Temel Keskin ' den köy hakkında bilgi alındı. Ayrıca köy sınırları içinde Zonguldak Valiliği tarafından kurulan Soğuk hava deposunda da incelemelerde bulunan Çataklı, Yakademirciler köyünde yapılabilecek tarımsal projeler hakkında köy muhtarı Keskin' e bilgilendirmede bulunurken " Yakademirciler köyümüz Çaycuma İlçe merkezine oldukça yakın. Arazi açısından kıt bir yapıda. Ancak konumu ve yapısı ile ekonomik boyutta çilek, sebze gibi tarımsal üretimin rahatlıkla yapılabileceğini gördüm. Muhtarımızın da desteği ile üretimde bizden talepleri olanlara yardımcı oluruz. Köyümüzde Valiliğimizce yaptırılan soğuk hava deposunu inceledik. Üretim için önemli bir tesis..Bu tesislerin de üretime katkısı olacak . Amacımız ülkemizde üretimi artırmak. Bu amaçla üretimde yer alan her insanımıza yardımcı olma gayretindeyiz. Üreten bir toplum olmak zorundayız. İl ve İlçe Müdürlüğü olarak bu yönde projeler geliştiriyoruz. Halkımızın projelerimize ilgisini bekliyoruz. Yakademirciler köyü muhtarı Temel Keskin' e gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür ederim " dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Çaycuma, Keskin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Haberler ›› Güncel ››Yakademirciler köyünde incelemelerde bulunuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:18: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. - Haber 20:16: Suudi Arabistan'dan getirilen 340 Türk vatandaşı Malatya'da yurda yerleştirildi - Haber 20:16: Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 562 artarak 15 bin 529'a... - Haber 20:16: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor. - Haber 20:15: Koca: "Aldığımız sonuçlar, Türkiye'nin salgını mümkün en az kayıpla aşacağına işaret ediyor" - Haber 20:06: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler