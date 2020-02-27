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Yakakent'te yangın

Samsun'un Yakakent ilçesinde 3 katlı binanın 3 katında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

27.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:16Yakakent'te yangın
'un ilçesinde 3 katlı binanın 3 katında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün gece ilçe merkezine 4 kilometre mesafede bulunan Küplüağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Hacıoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Kısa süre alevler her tarafı sardı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangında dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN

Yakakent, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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