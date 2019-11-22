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Yakaket'te emniyetten kask uygulaması

Samsun Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafikte kasksız seyir eden motosiklet sürücüleri üzerinde denetim yaptı.

22.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:38Yakaket'te emniyetten kask uygulaması
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafikte kasksız seyir eden motosiklet sürücüleri üzerinde denetim yaptı.

Son zamanlarda artan plakasız ve kasksız motosiklet kullanımı en az seviyeye indirmek ve kazalarda can kaybının en az seviyeye indirebilmek için yapılan uygulamalara hız kesmeden devam eden Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kask uygulaması yaptı. Komiser Cafer Kurnaz ve Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehir merkezinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, kask kullanımını yaygınlaştırarak olası kazalarda ölüm ve yaralanma riskini en aza indirgemek ve diğer sürücülerin güvenli bir trafik ortamında seyredebilmelerini sağlamak amacıyla yaptığı denetimleri arttırdı. Birçok motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık (kask) kullanmadan motosiklet kullandıklarını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde sürücüleri broşürle uyardı. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Yakakent, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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