Yakaköy sevgi sanat atölyesi açıldı

Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, El Sanatları Eğitmeni Hilal Karakaş, Uluç Tezel ile çok sayıda vatandaş ve sanatsever katıldı. Engelli öğrencilerin, dekoratif, özgün el sanatları alanındaki ürünlerinden oluşan serginin açılışını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu birlikte yaptı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Öğretmen Hilal Karataş, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederken, konuklara yaptıkları çalışmaları anlattı. Bu yıl 5.El Sanatları sergisinde mozaik üzerine çalışma yaptıklarını ifade eden Karataş "Atölyemiz sizlerin bildiği gibi belediyemiz bünyesinde dekoratif el sanatları yapıyor. Yalnız bedensel engelli arkadaşlarımıza eğitim veren bir atölye olarak ilk açtığımız sergi ahşap boyamaydı. 2. sene buna camı ekledik cam boyamayı öğrettik. 3. Sene tamamen geri dönüşümlü ürünlerden bir sergi yaptık sizlerden çok büyük bir beğeni aldık. 4. Sene Su kabağı lambalarını yaptık. Bu sene de yeni bir deneyim olan mozaiği tema aldık. Öğrencilerimi kutluyorum. Onlar mozaiği yaparken çok büyük stres attılar, bir puzzle gibi döşediler. Hem onlar öğrendi, hem ben öğrendim. Gerçekten güzel eserler ortaya çıktığını düşünüyorum" dedi.

BAŞKAN ARAS: HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK

Serginin açılış konuşmasında "Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yok" diyen Başkan Aras, şunları söyledi; "Biz engelleri kaldırdık, orası Yakaköy Sanat Atölyesi'dir. Hilal hanımın önderliğinde, orada arkadaşlarımız çok önemli işler yapıyor. Burada emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. El emeği ile yapılan bu eserler daha çok insana ulaşmalı. Bodrum'un her köşesinde gerçekten evin içine hapsolmuş, dışarıya çıkamamış tüm dostlarımızı, arkadaşlarımızı tespit edip bu tür faaliyetlerin içerisine çekeceğiz. Bodrum'u aynı zamanda her türlü birey için yaşanabilir bir kent olabilmesini sağlamaya çalışacağız, bu belediyemizin birinci görevlerinden bir tanesidir. Doğasıyla, çevresi ile insana saygısıyla, bütün bireylere, her türlü canlıya yaşanabilir bir kent yaratmaktır"

Konuşmaların ardından sergi, geleneksel hale gelen çan çalınmasıyla açıldı. Açılışa katılanlar sergiyi gezerek Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi öğrencilerinin ürettiği hediyelik eşyalar hakkında bilgiler aldı. Dekoratif özgün eserlerden oluşan eserlerin sergisi, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, Yıldız Kenter Sanat Galerisi'nde 29 Ekim'e kadar açık kalacak.