25.06.2019 18:38
Haberler » Güncel » Haber

Yakaladığı karacaları evinde besledi, 11 bin TL ceza geldi

Yakaladığı karacaları evinde besledi, 11 bin TL ceza geldi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda bulduğu 2 yavru karacayı evinde beslediği belirlenen kişiye 11 bin 709 lira para cezası kesildi.

Çankırı 'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda bulduğu 2 yavru karacayı evinde beslediği belirlenen kişiye 11 bin 709 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Yapraklı ilçesinde bulunan şahsın evinde yavru beslediği bilgisi üzerine jandarma ekipleriyle birlikte incelemede bulundu. Şahsın ismi açıklanmazken ormanlık alanda gezerken 2 yavru karacayı yakalayıp evinde beslediği belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yavru karacaları şahsın evinden alarak ormanlık alana bıraktı. Şahsa ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan bin 799 TL, 2 adet karaca için 9 bin 910 TL olmak üzere toplamda 11 bin 709 TL para cezası uygulandı. - ÇANKIRI
Kaynak: İHA
Çankırı , Yapraklı , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
20:04 AÜ, "dijital tehlikeleri" tartışacak
20:03 Hollanda'da "Yüzyılın Anlaşması" ve "Bahreyn çalıştayı" protesto edildi
20:02 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da- "Türkiye ve Macaristan'ın tarihi çok eskilere...
20:00 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milli irade berrak bir şekilde tecelli etmiştir"
19:59 Asker olma hayali trafik kazasıyla son buldu
19:58 Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi
19:57 GEZİ PARKI EYLEMLERİNE İLİŞKİN DAVADA 1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ