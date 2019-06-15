15.06.2019 16:12
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Elazığ'da inanılmaz olay! Yakaladığı yılana elini ısırttı

Elazığ'ın Suriyeli çobanın dağda bulduğu yılanla önce oyladı sonra da elini ısırttı. O anları kaydeden köylülerin ise yüreklerini ağızlarına getirdi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Suriyeli çobanın dağda bulduğu yılanla oynaması, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Yeşilköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yapan Suriyeli bir kişi bulduğu yılanla oynamaya başladı.

Bulduğu yılana elini dişleten çoban yürekleri ağızlara getirdi. O anları köy sakinleri cep telefonu ile saniye saniye görüntülerken, hastaneye gitmeyen ve kendisini ısıran yılanın kendisine zarar vermediğini söyleyen çoban, yılanı öldürmeyeceğini ifade etti.

Daha önce de bulduğu yılanla oynayan çoban, yılanın kendisini ısırmasının ardından "Dedem tarafından okunmuşuz bizim aileye yılanlar zarar vermiyor" demişti.

Elazığ'da inanılmaz olay! Yakaladığı yılana elini ısırttı
Kaynak: İHA
Yeşilköy, Elazığ, Kovancılar, 3. Sayfa, Yaşam

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