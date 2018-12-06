Yakalaması Olan 2 Şahıs Tutuklandı

Niğde Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından çeşitli suçlardan araması bulunan şahıslar tek tek yakalanarak adli mercilere teslim ediliyor.
İnfaz Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, yağma, adam yaralama, öldürme gibi suçlardan hüküm giymiş firari şahıslar üzerine çalışma yapıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler hırsızlık suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olan E.Y ve 2 yıl kesinleşmiş cezası olan F.C'yi yaptıkları operasyonla yakaladı. Yakalanan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Şahıslar mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine sevk edildi. - NİĞDE
Emniyet Müdürlüğü,Niğde
06 Aralık 2018 Perşembe 15:08