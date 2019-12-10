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Yakalanacaklarını anlayınca sahte paraları araçtan dışarı attılar

Antalya'nın Serik ilçesinde bir iş yerinden sahte 100 lira ile alışveriş yaptıkları belirlenen bir kadın ve bir erkek, Manavgat'ta polisten kaçarken sahte paraları araçtan dışarı attı.

10.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:12Yakalanacaklarını anlayınca sahte paraları araçtan dışarı attılar
'nın ilçesinde bir iş yerinden sahte 100 lira ile alışveriş yaptıkları belirlenen bir kadın ve bir erkek, 'ta polisten kaçarken sahte paraları araçtan dışarı attı. Polisle yaşadığı kovalamaca sonucunda çevre yolunda yakalanarak gözaltına alınan D.G. ve E.İ. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesinde bir fırından alışveriş yaptıktan sonra sahte 100 TL veren ve üzerini alan şahısların kullandıkları araçla Manavgat'a doğru geldiği ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri harekete geçirdi.

Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat çevreyolunda gerekli önlemleri alan ekipler, bir kadın ve bir erkeğin bulunduğu aracın Mimar Sinan Mahallesi'nde okullar bölgesinde olduğunu belirleyerek takip başlattı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araçtakiler tarafından yol kenarına atılan para güvenlik güçlerince alınırken, şahıslar ise yaşanan kovalamacanın ardından çevreyolunda yakalanarak gözaltına alındı.

Manavgat KOM Grup Amirliği ekiplerine teslim edilen araçta yapılan aramada ve şahısların yola savurduğu paraların toplanmasının ardından 6 adet sahte 100 TL, 18 adet sahte 50 TL olmak üzere toplam bin 500 TL sahte para ele geçirildi.

Sahte para olayıyla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen D.G. ve E.İ. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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