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Yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde yılbaşı gecesi polisin olduğu ortaya çıktı

Başkent'te yılbaşı gecesi hain bir saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı.

09.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:26Yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde yılbaşı gecesi polisin olduğu ortaya çıktı
Başkent'te yılbaşı gecesi hain bir saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde yapılan operasyonla DEAŞ'lı teröristler yakalanmıştı. 30 Aralık'ta yakalanarak gözaltına alınan 5'i Suriyeli, 1'i Iraklı 6 şüpheliden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Teröristlerin yılbaşında halkın yoğun olduğu yerlerde görev yapan polislere yönelik eylem planladıkları ve bunun için örgüt yönetiminden silah ve bomba yapımında kullanılmak üzere malzeme istedikleri ortaya çıktı. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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