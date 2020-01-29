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Yakalanan FETÖ firarisi kadın zanlı, adli kontrol şartıyla bırakıldı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan firari kadın şüpheli, hakimlikçe salıverildi.

29.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:49
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan firari kadın şüpheli, hakimlikçe salıverildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2016'dan bu yana aranan B.Ö'nün, Çay ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıyı yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yakalanan FETÖ firarisi kadın zanlı, adli kontrol şartıyla bırakıldı

Afyon, Güncel

Kaynak: AA


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