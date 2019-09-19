Haberler » 3. Sayfa » Haber

Yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

19.09.2019 17:14Yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda Hasan D. gözaltına alınmıştı. Hasan D., Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi. Örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı olduğu anlaşılan Hasan D., savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:31 Darbecilere yemek hazırlattığı iddia edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı
17:29 Kuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır bağlantı yolunda zincirleme kaza meydana geldi.
17:27 Çocuğunun yanında karısını öldürdü
17:25 Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü otobüs kazası davasında mütalaa
17:21 Sivas'ta 17 bin 670 paket kaçak sigara ele geçirildi
17:17 Darbecilere yemek hazırlattığı iddia edilen sanığa 16 yıl, 5 ay, 15 gün hapis
17:15 Define bulmak için adeta doğa katliamı yaptı