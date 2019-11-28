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Yakalanan kaçak göçmenlere 106 bin, sürücüye 48 bin lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda minibüs içerisinde 34 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

28.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:16Yakalanan kaçak göçmenlere 106 bin, sürücüye 48 bin lira ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda minibüs içerisinde 34 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenlere 106 bin lira para cezası uygulanırken, organizatör şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla giren bir grup göçmenin üzerinden çevre illere götürüleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda seyreden 46 DR 224 plakalı minibüs ile önünde giden 46 EV 006 plakalı otomobili durdurdu. Minibüste 4 Bangladeş, 17 Pakistan ve 13 Afganistan uyruklu olmak üzere 34 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerinden sahte ikamet belgesi ele geçirilirken, minibüs sürücüsü Mehmet B. (42) ile otomobil sürücüsü Nazmi B. (51) gözaltına alındı.

Sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatılan 1'i kadın 34 göçmene 106 bin lira para cezası uygulandı. Emniyete götürülen organizatör şüphelisi Nazmi B. ile Mehmet B.'nin de araçlarına el konulup minibüs sürücüsüne 48 bin lira para cezası kesilirken, her iki şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: DHA

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