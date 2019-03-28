Yakalanan Şahsın Üzerinden Eroin Çıktı

Kaynak: İHA

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve üzerinde eroin ele geçirilen şahıs savcılık talimatı ile serbest kaldı.Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde uyuşturucu ile mücadele denetimlerini artıran Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.Ç., isimli kişiyi durdurarak üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. E.Ç'nin yapılan üst aramasında 12 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi. Eroin maddesine el konulurken E.Ç., konuyla alakalı olarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülerek burada ifadesi alınan E.Ç., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN