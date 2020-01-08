Yakalandığında cinayeti 'zevk için işlediğini söyleyen sanık, yine 'kaza' dedi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yusuf Candar'ı (55), evine girip ağır yaralayan, ardından oğlu Yavuz Candar'ı (34) da iş yerinde öldüren Kahraman Alemdar'ın yargılanmasına devam edildi. Yakalandığında "Cinayeti zevk için işledim" diyen Alemdar, önceki duruşmada verdiği ifadesini tekrarladı, "Öldürmek istemedim, silah elimde patladı" dedi.

Olay, 15 Kasım 2018 tarihinde İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kahraman Alemdar, husumetli olduğu Yusuf Candar'ın evinin kapısını kırarak içeri girdi. Alemdar, tabanca ile Yusuf Candar'a ateş ettikten sonra kaçtı. Yusuf Candar, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, oğlu Yavuz Candar da iş yerinde aynı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yavuz Candar, kalbine ve kollarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz Candar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kahraman Alemdar, polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Alemdar, adliyeye sevk edildiği sırada basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna "Cinayeti zevk için işledim" diye cevap verdi. Alemdar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KONUŞMAK İÇİN GİTTİM'

Kahraman Alemdar hakkında, 'adam öldürmek' ve 'adama yaralamak' suçlarından müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Alemdar, daha önceki duruşmada verdiği ifadesini tekrarladı. Alemdar, konuşmak için Yusuf Candar'ın evine gittiğini öne sürerek, "Yavuz'un bana 'Babam sana zarar verecek' demesi üzerine konuşmak için Yusuf Candar'ın evine gittim. Orada tartışma ve kavga çıktı. Ben de silahla ateş edip, gittim. Sonrasında Yavuz Candar'ın dükkanına gittim. Bu konuyu görüşürken tartıştık, ardından da kavga olunca elimdeki silah patladı. Ben öldürmek istemedim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 27 Şubat tarihine erteledi.