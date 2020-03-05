Yakari le film Filmi

Yakari, vahşi bir at ile yola koyulan küçük bir çcouğun hikayesini konu ediyor. Küçük bir Sioux çocuğu olan Yakari, evcilleştirilemeyeceği söylenen vahşi bir at olan Little Thunder ile yola koyulur. Yolculuk sırasında Büyük Kartal
tarafından ziyaret edilen Yakari, ondan çok özel bir hediye alır. Büyük Kartal Yakari’ye muhteşem bir tüy ile hayvanlarla konuşabilme yeteneği verir. Aldığı inanılmaz yeteneğin ardından yola devam eden Yakari ve Little Thunder için bu yolculuk, aralarında ömür boyu sürecek bir dostluğun başlamasını sağlar.Yönetmen:
Toby Genkel, Xavier GiacomettiSenaryo:
David Freedman, André Jobin, Claude de RibeaupierreFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Yakari le filmYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
Fransa, BelçikaOrijinal Dili:
FransızcaDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
16.10.2020 Yakari le film Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.