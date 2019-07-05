05.07.2019 09:34
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Yakılan anızlardan çıkan dumanlar trafikte tehlikeli anlar yaşattı

Yakılan anızlardan çıkan dumanlar trafikte tehlikeli anlar yaşattıGAZİANTEP - Gaziantep-Şanlıurfa otobanında yol boyunca bulunan tarım arazilerinde yakılan anızların neden olduğu duman kapladığı karayolunda sürücülere hem tehlikeli hem de fantastik anlar yaşatıyor.

Yakılan anızlardan çıkan dumanlar trafikte tehlikeli anlar yaşattı
GAZİANTEP - Gaziantep-Şanlıurfa otobanında yol boyunca bulunan tarım arazilerinde yakılan anızların neden olduğu duman kapladığı karayolunda sürücülere hem tehlikeli hem de fantastik anlar yaşatıyor.
Gaziantep Şanlıurfa otobanı boyunca yol kenarındaki tarım arazilerinde tüm uyarılara rağmen yakılan anızlar tehlikeli anlara neden oluyor. Çıkan dumanlar nedeniyle otobanı kaplayan dumanlar yoldaki görüş mesafesini de düşürüyor.
Araç sürücüleri ve yolcular için oldukça tehlikeli anlara sebep olan dumanlar fantastik anlara da neden oluyor. dumanların arasından geçmek zorunda kalan araçlarda bulunan sürücü ve yolcular, bulutların arasında yolculuk hissi veriyor. Yakılan anızlardan çıkan dumanlar trafikte tehlikeli anlar yaşattı
Kaynak: İHA
Yerel

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